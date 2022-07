Toner est l'homme d'un seul club. Formé au Leinster il est devenu professionnel en 2006 et part aujourd'hui à la retraite en étant le joueur avec le plus de rencontres disputées sous le maillot bleu. En 17 saisons, il a remporté les quatre Coupes d'Europe du club (2009, 2011, 2012, 2018) et trois Tournois des Six Nations avec l'Irlande (2014, 2015, 2018).