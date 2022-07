Perdre de deux points face aux Wallabies en Australie ne paraît pas honteux. A moins que le score ne soit flatteur pour l’Angleterre (30-28), voire totalement trompeur. Les observateurs anglais ont choisi cette option là, préférant tirer à boulets rouges sur leur sélection nationale et plus particulièrement sur le sélectionneur Eddie Jones après "la défaite la plus humiliante de l’Angleterre de l’ère Eddie Jones" pouvait-on lire dans le Daily Telegraph. "L’Angleterre était immonde en attaque, poreuse en défense et complètement battue sur les zones d’impacts."

Les critiques pleuvent maintenant sur le sélectionneur d’un XV de la Rose qui vient d’enregistrer sa quatrième défaite consécutive, après deux revers face à l’Irlande et la France en conclusion du dernier Tournoi des 6 Nations et une défaite face aux Barbarians Britanniques avant de s’envoler pour l’Australie. Surtout, l’Angleterre n’avait plus perdu face aux Wallabies depuis 2015 et les observateurs se demandent comment l’Australie a pu mettre fin à cette supériorité anglaise alors qu’ils ont dû évoluer en infériorité numérique après le carton rouge du deuxième ligne Darcy Swain.

Surtout, l’ancien sélectionneur Clive Woodward n’a pas manqué de souligner que la sélection australienne "n’était pas si bonne" avant de se lâcher sur les choix de son successeur, notamment sur son choix des hommes : "L’Angleterre est sur la pente descendante depuis la finale de la Coupe du monde 2019 et cette défaite face à une équipe réduite à 14 vient le confirmer. Le choix des joueurs n’a jamais été la force d’Eddie Jones, mais son manque de compréhension de cette part importante de son boulot coûte maintenant cher. Eddie ne choisit tout simplement pas la bonne équipe pour pratiquer le jeu qui permet de gagner au plus haut niveau. Le jeu a continué à avancer mais pas lui."

Un manque d’adaptation au concert mondial remettant en cause tout le travail effectué par le XV de la Rose depuis deux ans et demi selon de nombreux observateurs qui ne pensent plus qu’Eddie Jones soit l’homme de la situation. Ainsi le Daily Telegraph et le Guardian semblent penser qu’un ultimatum plane maintenant au-dessus de la tête du sélectionneur. "La Fédération l’a toujours soutenu dans la mesure où il était difficile de considérer son travail comme étant en jeu, mais il va arriver un moment où ses employeurs vont atteindre leur seuil de tolérance. La série de tests n’est pas encore terminée mais l’Angleterre a besoin d’une victoire pour s’assurer que Jones fasse le voyage de retour."