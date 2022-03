La Grande Mêlée reprend avec le Top 14 !

Toutes les compos sont sorties, à l'exception de la rencontre de ce dimanche soir entre Toulouse et Lyon. Il ne te reste que quelques heures pour choisir ta feuille de match, donner le brassard à ton capitaine et élire celui qui aura la lourde tâche d'être supersub... Si besoin d'un coup demain, on sera, comme avant chaque journée, en live sur Twitch pour discuter des matchs de la journée.

Pour ceux qui auraient du mal à ouvrir le lien, ce sera sur la chaîne "midiolympique" sur Twitch.

Même si on est persuadés que tu as déjà ce lien en favori, pour jouer, ça se passe ici ! Pour vibrer devant les matchs avant de chambrer ses potes, on a rarement vu mieux !