La France voit double, les Blacks chutent en Irlande... Les cinq infos du week-end

Les Bleus dominent la Géorgie sans convaincre, à six jours d'affronter la Nouvelle-Zélande

Les hommes de Fabien Galthié enchainent un second succès après l’Argentine, venant cette fois à bout de la Géorgie (41-15). Les Bleus ont maitrisé leur sujet face à des Lelos valeureux, mais l’on pourra regretter un manque de fluidité sur la globalité du match. Cela reste un bon résultat avant de retrouver les All Blacks dans six jours.

On connaît les quatorze qui rejoignent le groupe France

La staff tricolore a communiqué ce dimanche soir la liste des quatorze joueurs qui rejoignent le groupe France. Parmi eux, on retrouve le talonneur rochelais Pierre Bourgarit et le deuxième ligne du Stade français, Pierre-Henri Azagoh. Dans la ligne arrière, Brice Dulin ou encore Pierre-Louis Barassi remontent, eux aussi, à Marcoussis.

La liste complète : Pierre-Henri AZAGOH (Stade Français Paris, 2 sélections) ; Alexandre BECOGNEE (Montpellier Herault Rugby, 1 sélection) ; Pierre BOURGARIT (Stade Rochelais, 5 sélections) ; Dylan CRETIN (LOU Rugby, 13 sélections) ; Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection) ; Killian GERACI (LOU Rugby, 3 sélections) ; Dany PRISO (Stade Rochelais, 14 sélections) ; Pierre-Louis BARASSI (LOU Rugby, 3 sélections) ; Romain BUROS (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection) ; Brice DULIN (Stade Rochelais, 36 sélections) ; Yoram MOEFANA (Union Bordeaux Bègles, 2 sélections) ; Vincent RATTEZ (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections) ; Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection) ; Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)

Avant les Bleus, les All Blacks tombent en Irlande !

Dans une Aviva Stadium de Dublin chauffée à blanc, les Irlandais ont réalisé l'exploit de faire tomber les All Blacks (29-20). Comme en 2018, le XV du Trèfle a remporté le combat devant pour arracher une victoire qui fera date. Malgré une belle réaction, les Néo-Zélandais échouent à six points. Ils arriveront à Paris pour affronter les Bleus avec l'envie de relever la tête.

Les Barbarians français grands vainqueurs de l'In Extenso Supersevens

La deuxième édition du Super Sevens, véritable succès populaire, a consacré les Barbarians français. Faciles vainqueurs de Monaco en finale de la compétition (40-14). Les Baabaas succèdent au Racing 92 dans l'histoire du tournoi.

Le classement final :

1- Barbarians

2- Monaco

3- Racing 92

4- Section paloise

5- Clermont-Ferrand

6- Biarritz olympique

7- Rc Toulon

8- Stade rochelais

Les Bleues écrasent les Black Ferns !

Grâce à six essais et une rencontre pleine de maîtrise, les Bleues sont venues à bout de la Nouvelle-Zélande (38-13). Au stade du Hameau, les coéquipieres de Gaëlle Hermet ont offert un beau spectacle au public béarnais et ont réalisé une très grosse prestation.