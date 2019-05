La FFR et la LNR lancent "XV nuances de jeu"

Les lignes bougent, le rugby aussi. C'est ainsi que la Fédération Française de Rugby accompagnée de la Ligue Nationale de Rugby présentent le projet « XV nuances de jeu ».

Lancée aujourd'hui, cette campagne vidéo aux allures de mini-série offre à voir des témoignages de grands champions sur l'évolution et les spécificités du rugby.

A travers plus de 60 courtes vidéos, les plus grands acteurs et actrices du rugby français actuel se livrent et en dévoilent un peu plus sur leur poste ainsi que les spécificités de ce dernier.

Maxime Médard, Romane Ménager, Guilhem Guirado ou la meilleure joueuse au monde, Jessy Trémoulière se sont ainsi prêtés au jeu des questions-réponses avec deux monstres du rugby Français, Vincent Clerc et Aurélien Rougerie, évoquant les qualités propres à leur poste, entraînement et prodiguant quelques conseils aux plus jeunes joueurs.

Toutes ces vidéos sont à retrouver sur la plate-forme xvnuancesdejeu.com