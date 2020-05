La FFR et la Ligue ont un différent, World rugby parle du calendrier... Les 5 infos de ce dimanche ☕

La FFR et la Ligue changent de ton

Paul Goze et son homologue Bernard Laporte auraient eu un désaccord majeur concernant l'organisation des championnats de Pro D2 et de Fédérale 1. Cette conversation serait notamment en lien avec les accessions et les relégations. L'information a été révélée par nos confrères du site internet le-mag-sport qui informe principalement sur l'actualité sportive du département du Tarn. Par ce biais, cela concerne le Sporting club Albigeois qui ignore encore s'il évoluera en Pro D2 la saison prochaine.

World Rugby cherche à harmoniser le calendrier

The Rugby Paper évoque dans ses colonnes un projet du futur calendrier international. Le Tournoi des Six Nations pourrait se jouer en avril-mai, tandis que les championnats domestiques et la Coupe d'Europe se joueraient entre décembre et juillet. Enfin, la tournée d'automne se disputerait en octobre et novembre. Le président Bill Beaumont qui a été réélu il y a deux jours, affirme que "ces discussions sont en état embryonnaires pour le moment". En ce qui concerne le Tournoi, il poursuit en disant que "personne n’a jamais suggéré devant moi que le Tournoi devrait ou pourrait bouger et se disputer à un autre moment. Pourquoi bougerait-on le Tournoi ? Il ne gêne absolument pas les autres compétitions, nulle part dans le monde."

Le MHR dément son intérêt pour Pieter-Steph du Toit

Dans un communiqué de presse paru hier dans l'après-midi, le club héraultais a tenu à démentir tout contact avec le champion du monde springbok. Cette information avait été lancée dans un média sud-africain il y a deux jours. Affaire à suivre...

Van Der Merwe quitte Toulon pour revenir chez les Bulls

Après quatre saisons sous le maillot rouge et noir de Toulon, le Sud-Africain va faire son retour dans son pays natal, chez la province des Bulls. Il pourra peut-être jouer la compétition 2019-2020 du Super Rugby suspendue depuis mars.

Clape de fin pour Carl Fearns avec Lyon

C'était dans les tuyaux depuis quelques temps maintenant, c'est aujourd'hui officiel. Le troisième ligne Carl Fearns quitte le Lou après cinq saisons passées sous les couleurs lyonnaises. Cette annonce a été faite depuis son compte Instagram.