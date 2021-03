La composition des Bleus, celle de l’Angleterre… Les 5 infos de ce jeudi

Jalibert à l’ouverture, Taofifenua en deuxième ligne

Fabien Galthié et le staff des Bleus ont dévoilé la composition du XV de France pour le déplacement à Twickenham ce samedi. La deuxième ligne sera formée par Paul Willemse et Romain Taofifenua en raison de l’absence de Bernard Le Roux tandis que Matthieu Jalibert évoluera à l’ouverture à la place de Romain Ntamack qui prend place sur le banc. Le trio arrière sera assuré par Damian Penaud, Teddy Thomas et Brice Dulin, Villière étant absent.

Eddie Jones effectue 3 changements

Après la défaite subie au Pays de Galles sur le score de 40 à 24, Eddie Jones et le staff anglais ont décidé de procéder à 3 changements par rapport à l’équipe qui s’était inclinée face au XV du Poireau. Exit Daly, Hill et George et Malins Ewels et Cowan-Dickie seront tous les trois titulaires pour affronter les Bleus.

Carcassonne - Nevers reporté à dimanche

Initialement prévue ce jeudi à 18:30, la rencontre entre Carcassonne et Nevers est pour l'instant reportée au dimanche 14 à 14h. Hier, les Neversois avaient annoncé qu'un cas de Covid-19 du variant anglais avait été détecté dans son groupe. En raison de ces incertitudes et pour permettre de réaliser de nouveaux tests, le match est donc décalé de 3 jours

Gros prolonge avec Toulon

Jean-Baptiste Gros prolonge son contrat avec le RC Toulon et portera le maillot rouge et noir jusqu'en 2025. Quatre saisons de plus au sein de l'effectif toulonnais pour le pilier gauche originaire d'Arles.

Betham quitte Clermont pour Aix en Provence

Selon RMC Sport, l'ailier ou centre Peter Betham ne sera pas conservé par l'ASM et rejoindra Province Rugby pour la saison prochaine. L'australien a disputé 12 matchs avec Clermont et marqué 3 essais au cours de cette saison. En quête de temps de jeu, la Pro D2 paraît être un bon compromis pour le joueur de 32 ans.