Le staff du XV de France a dévoilé ce jeudi la composition d'équipe pour affronter l'Angleterre en marge de la 2e journée de Coupe du monde. Comme cela était pressenti, la vice-capitaine Agathe Sochat reprend sa place dans le XV de départ. La troisième ligne ne bouge pas mais Gaëlle Hermet, dont le genou est rétabli, est sur le banc. Le staff a misé sur la continuité.

Le XV de départ des Bleues : 15. Jacquet ; 14. Grisez, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. Boulard ; 10. Drouin, 9. Sansus ; 7. Mayans, 8. R. Ménager, 6. Escudero ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Touyé, 17. Lindelauf, 18. Khalfaoui, 19. Ndiaye, 20. Hermet, 21. Bourdon, 22. Queyroi, 23. M. Ménager.

Emmanuel Meafou (Toulouse) et Jean-Baptiste Elissalde (Montpellier) ont été suspendus respectivement trois et quatre semaines par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby, a annoncé mercredi la LNR. L'entraîneur du Montpellier-Hérault, a été sanctionné pour "action contre un officiel de match" et "manque de respect envers l'autorité d'un officiel de match" lors du match entre Montpellier et Toulouse comptant pour la 5e journée du Top 14. Dans le même match, conclu par une victoire des Toulousains (19-17), le deuxième ligne australien des Rouge et Noir, Emmanuel Meafou, est sanctionné pour "jeu dangereux" quand il a tenté de "charger ou faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur", précise la LNR.

Les Wasps ont déclaré forfait pour le match prévu samedi face à Exeter. Le club aux deux Coupes d’Europe ne se dépêtre pas de ses énormes difficultés financières. C’est une information sidérante qui est venue percuter tout le rugby anglais. Les prestigieux Wasps devaient recevoir Exeter samedi à Coventry. C’est un événement inédit, surtout pour un club qui a fourni autant d’internationaux (Lawrence Dallaglio, Phil Vickery, James Haskell, Simon Shaw, Danny Cipriani) et recruté des vedettes à l’étranger (Raphaël Ibanez et Serge Betsen évidemment). L’information est venue des Wasps eux-mêmes via un communiqué. Le club quatre fois champion d’Angleterre et deux fois champion d’Europe reconnaît aussi qu’il va passer officiellement en redressement judiciaire dans les jours qui viennent. Le club doit environ deux millions de livres aux services fiscaux et il doit aussi environ 35 millions de livres à des prêteurs qui l’avaient aidé à déménager à Coventry en 2014.

Le Lou fait le choix de la continuité. Le Progrès révèle que les dirigeants lyonnais sont sur le point d’obtenir la prolongation de Sébastien Taofifenua et Hamza Kaabèche. L’international (30 ans, 2 sélections) était sollicité par le Stade français au vu de ses bonnes prestations en ce début de saison. Mais la tendance serait plutôt à la prolongation. Quant à Hamza Kaabèche, sa polyvalence est un atout non négligeable. Pour le Lou, restent désormais les dossiers Bamba et Couilloud.

Après une premièr saison passée sous les couleurs du Stade montois, le pilier droit Anthony Alvès prolonge avec les Landais jusqu'en 2026. Arrivé en provenance de Grenoble lors de l'intersaion 2021, il a joué 20 matchs lors du dernier exerice, dont 17 en tant que titulaire. A 33 ans, il entame cette année sa huitième saison en Pro D2.