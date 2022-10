Le Lou fait le choix de la continuité. Le Progrès révèle que les dirigeants lyonnais sont sur le point d’obtenir la prolongation de Sébastien Taofifenua et Hamza Kaabèche. L’international (30 ans, 2 sélections) était sollicité par le Stade français au vu de ses bonnes prestations en ce début de saison. Mais la tendance serait plutôt à la prolongation. Quant à Hamza Kaabèche, sa polyvalence est un atout non négligeable. Pour le Lou, restent désormais les dossiers Bamba et Couilloud.