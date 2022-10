Le staff a misé sur la continuité. En effet, comme nous vous l’annoncions hier sur Rugbyrama, le staff du XV de France n’a procédé qu’à un seul changement dans le XV de départ qui affrontera l’Angleterre. Il se situe en première ligne, où la talonneuse Agathe Sochat retrouve une place de titulaire au dépens de la Montpelliéraine Laure Touyé qui prend néanmoins place sur le banc.

Pour le reste, on garde les même et on recommence : Annaëlle Deshaye et Clara Joyeux restent respectivement à gauche et à droite, Céline Ferer – qui garde le brassard de capitaine - et Madoussou Fall dans la cage, et Charlotte Escudero, Marjorie Mayans et Romane Ménager formeront la troisième ligne. A noter que Mayans fêtera samedi sa cinquantième sélection avec le XV de France Féminin.

N’diaye et Hermet, de l’expérience sur le banc

Au niveau des lignes arrières, la charnière formée par Laure Sansus et Caroline Drouin a été reconduite, de même que la paire de centre Gabrielle Vernier-Maëlle Filopon. A l’aile, la septiste Joanna Grisez va enchaîner une deuxième titularisation consécutive pour sa deuxième sélection avec le XV de France Féminin. Emilie Boulard sera sur l’autre aile et Chloé Jacquet reste à l’arrière.

Le banc va connaître en revanche quelques petits changements. Le staff a choisi d’y ajouter de l’expérience en y plaçant l’habituelle capitaine Gaëlle Hermet, désormais pleinement remise de sa blessure au genou, et la deuxième ligne Safi N’Diaye. De fait, Emeline Gros et Manae Feleu sorte des 23, tout comme l’ailière Mélissande Llorens, à qui le staff a préféré Marine Ménager.

Le XV de départ des Bleues : 15. Jacquet ; 14. Grisez, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. Boulard ; 10. Drouin, 9. Sansus ; 7. Mayans, 8. R. Ménager, 6. Escudero ; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Touyé, 17. Lindelauf, 18. Khalfaoui, 19. Ndiaye, 20. Hermet, 21. Bourdon, 22. Queyroi, 23. M. Ménager.