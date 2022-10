C’est une information sidérante qui est venue percuter tout le rugby anglais. Les prestigieux Wasps ont carrément déclaré forfait pour leur prochain match de championnat. Ils devaient recevoir Exeter samedi à Coventry. C’est un événement inédit, surtout pour un club qui a fourni autant d’internationaux (Lawrence Dallaglio, Phil Vickery, James Haskell, Simon Shaw, Danny Cipriani) et recruté des vedettes à l’étranger (Raphaël Ibanez et Serge Betsen évidemment). Imagine-t-on Toulouse, ou Toulon ne pas se présenter pour une rencontre de Top 14.

L’information est venue des Wasps eux-mêmes via un communiqué. Le club quatre fois champion d’Angleterre et deux fois champion d’Europe reconnaît aussi qu’il va passer officiellement en redressement judiciaire dans les jours qui viennent. Le club doit environ deux millions de livres aux services fiscaux et il doit aussi environ 35 millions de livres à des prêteurs qui l’avaient aidé à déménager à Coventry en 2014. Le club a repoussé les échéances de remboursement à ceux qui l’avaient soutenu pour faire l’acquisition du fameux stade de Coventry et ses installations (casino, hôtel, accueil du club de foot local). A l’époque, ce choix était présenté comme la seule solution pour continuer à faire vivre un club censé représenter Londres mais qui n’a jamais pu trouver dans la capitale des installations dignes de ses ambitions et de son statut.

Le déménagement à Coventry, même s’il était un peu incongru, a donné quelques illusions, mais le prestigieux club anglais a pris un coup terrible avec l’épidémie de Covid. Il n’est pas le seul évidemment, puisque Worcester a aussi été mis en redressement judiciaire il y a quelques jours et suspendu de toute compétition en Angleterre. Pour le moment, les Wasps n’en sont pas là, mais l’optimisme n’est vraiment pas de mise même si les dirigeants actuels indiquent qu’ils sont toujours en négociation avec de possibles investisseurs. On a évoqué Mike Ashley, ancien propriétaire du club de foot de Newcastle. Mais tout le monde préfère rester prudent par les temps qui courent.

D’une façon générale, cette affaire éclaire la situation très difficile des clubs anglais qui n’ont pas (plus) assez de ressources pour financer leur train de vie et les salaires des joueurs majeurs.