L'Usap gagne enfin à domicile, Toulouse confirme à La Rochelle... Les 5 infos du week-end

La série toulousaine continue

Ce dimanche soir, le Stade toulousain a disposé de La Rochelle et porte à 14 son nombre de matchs de rang sans défaite. Cette fois-ci, pour l'emporter, il a moins été question de spectacle et de beau jeu que de défense et de réalisme. Les Maritimes perdent une deuxième fois d'affilée à Marcel-Deflandre et pointent à la 7e place.

Première victoire de Perpignan à domicile

La descente en Pro D2 semble inévitable. Pourtant, les Catalans ont atteint leur objectif de fin de saison : gagner à domicile. Après une victoire 22-16 devant Grenoble, les Catalans ont décroché leur première victoire à Aimé-Giral cette saison. Par la même occasion, ils reviennent à 8 points des Grenoblois et peuvent se mettre à rêver (pourquoi pas ?) d'une place de barragiste.

Le Stade Français revient dans la course à la qualification

C'était la dernière chance pour les Parisiens, ils ne l'ont pas laissé passer. Après leur victoire bonifiée (32-16) contre le champion de France en titre, le Castres Olympique, les joueurs d'Heyneke Meyer se donnent le droit de croire à la qualification en phase finale. Seul ombre sur le tableau, la blessure au genou du capitaine Yoann Maestri. Des examens seront effectués en début de semaine pour connaître la gravité de la blessure et la durée d'indisponibilité du joueur.

Un arbitre d’Agen-Clermont victime d’un jet de projectile

Le public d’Agen a donné une bien mauvaise image du supporter. Pendant le match, l’arbitre de touche, M. Charabas, a reçu une pièce de monnaie sur le front, visiblement lancée depuis les tribunes. Mécontent de l’arbitrage et du résultat final, le public a pris à parti le trio arbitral une grosse partie de la rencontre. Une réaction à condamner qui n'est absolument pas dans l'esprit rugby.

Les Waratahs mettent fin à l’invincibilité des Crusaders

L'incroyable série des Crusaders s'est arrêtée ce week-end en Australie, chez les Waratahs. 19 victoires consécutives. Du jamais vu en Super Rugby. Il faut dire, le contexte n'est pas simple à gérer du côté de Christchurch, après les attentats terroristes. Les "croisés" voulaient rendre un bel hommage aux 49 victimes en enchainant un 20ème succès consécutif mais l'émotion était trop grande pour jouer un match de rugby.