L'entrée en matière reçue 5/5 pour les Bleuets, Castres et Pau recrutent... Les 5 infos de ce mardi

Les Bleuets passent avec succès l'examen fidjien

C'était un piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Les champions du monde en titre n'ont pas brillé mais ont assuré l'essentiel face à de valeureux Fidjiens. Cinq essais et le Mondial des Bleuets commencent au mieux, avant d'affronter samedi le pays de Galles.

Gaüzère et Poite aux commandes des demi-finales

Les arbitres des demi-finales viennent d’être annoncés par la direction nationale de l’arbitrage. Pascal Gaüzère officiera pour la première rencontre qui opposera Toulouse à La Rochelle ce samedi. Alors que ce sera Romain Poite qui dirigera la rencontre entre Clermont et Lyon ce dimanche.

Castres recrute trois joueurs

Le CO a officialisé l’arrivée de trois joueurs pour la saison prochaine. Le jeune ouvreur de 23 ans, Thomas Fortunel en provenance de Montauban. Le deuxième ligne de 26 ans, Hans Nkisi qui était à Grenoble depuis 2016. Et pour finir Filipo Nakosi, l’ailier fidjien de 27 ans sera au CO jusqu’en 2022.

Marques et Waqaniburotu à la Section paloise

Le demi de mêlée Samuel Marques rejoindra la Section Paloise pour les deux prochaines saisons. Il retrouve le club qu’il avait quitté en 2016. L’international fidjien Waqaniburotu a lui aussi officialisé sa venue dans le club palois pour le prochain exercice.

L’ASBH renomme son stade "Raoul-Barrière"

C’est officiel, le stade de la Méditerranée portera le nom de son plus mythique entraineur, Raoul Barrière. Alors qu’il avait été question de plusieurs autre propositions auparavant, le nom du joueur qui souleva le premier bouclier de Brennus pour l’ASBH en 1961, s’est imposé comme une évidence dès son décès le 8 mars dernier. C’est en effet l’entraineur d’une équipe qui as reçus six titres de champion de France au cours des années 1970.