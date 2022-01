L'avenir d'Isa, la préparation du XV de France... Ce qu'il fallait retenir de ce vendredi

Toulon contre-attaque sur le dossier Isa

C'est l'un des dossiers brûlants du marché : où Facundo Isa (28 ans, 35 sélections) jouera-t-il la saison prochaine ? Comme déjà évoqué, le Lou et l'Union Bordeaux-Bègles sont intéressés par sa venue. Mais Toulon n'a finalement pas dit son dernier mot : le club varois vient d'émettre une offre au Puma qui devra donc trancher entre une prolongation avec le RCT et un départ. A suivre...

Hirèche devrait prolonger l'aventure au CA Brive

En pleine lutte pour le maintien, le CA Brive Corrèze devrait prolonger le contrat de son capitaine Saïd Hirèche (1m83, 100kg) une saison supplémentaire, selon des informations de RMC Sport. Âgé de bientôt 37 ans, le troisième ligne passé par le Stade français et Aurillac sera donc lié à l'avant dernier du Top 14 jusqu'en 2023.

Top 14 - Saïd Hirèche (Brive) contre ClermontIcon Sport

XV de France : 12 espoirs de Toulon vont s’entraîner avec les Bleus

En stage au camp militaire de Carpiagne, les Bleus vont accueillir douze nouveaux bizuths mardi prochain. Selon nos informations, six avants et six arrières du groupe Espoirs du RCT ont été invités à participer à un entraînement sous les ordres du staff de Fabien Galthié.

Tous les résultats de la soirée de Pro D2 !

Vannes fait chuter le dauphin avec la manière en ayant cru au bonus offensif, Rouen tient bon jusqu'au bout pour l'emporter à l'extérieur depuis longtemps, Bayonne se montre plus consistant que Nevers et réalise l'exploit de s'imposer au Pré-Fleuri et Béziers s'impose sur sa pelouse face à Agen. Découvrez les enseignements de la soirée de Pro D2