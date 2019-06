L'appel de la DG de Provale

Laure Vitou appartient à la famille du rugby à un poste qui ne la met pas forcément sur le devant de la scène. Elle est la Directrice Générale de Provale, c'est à dire que c'est elle qui s'occupe du syndicat au jour le jour sous l'autorité des élus. Mais depuis le 1er mars, elle ne peut plus assurer ses fonctions dans ses bureaux voisins du stade Ernest-Wallon à Toulouse. Elle se bat contre une leucémie aigüe. Elle a bien sûr subi tout un protocole de chimiothérapie, mais celui-ci s'est avéré inefficace. Elle est donc contrainte de passer par une greffe de moelle osseuse. Mais aucun des membres de sa famille n'est compatible. "Quand on greffe de la moelle osseuse, on teste en premier les frères et sœurs car ils ont des chances d'être compatibles à cent pour cent, alors qu'avec les parents, on n'est compatible qu'à cinquante pour cent. Mais hélas, les examens ont montré que je n'étais compatible qu'à cinquante pour cent avec mon frère et ma sœur, a une maladie génétique qui la rend inéligible."

Un don, c'est souvent une simple prise de sang

Laure Vitou s'est donc retrouvée sur le registre national des dons de moelle osseuse. "Mais à ce jour, il n'y a pas de donneurs compatibles à mon caryotype parmi les gens qui se sont inscrits. En France, il y a 290 000 inscrits volontaires. Mais il existe aussi un registre international, heureusement car il faut savoir qu'en France, nous sommes très importateurs car en Allemagne,il y a 3millions cinq-cent mille inscrits. Il y en aussi beaucoup en Italie ou en Pologne, un pays où les gens sont rémunérés pour ça..."

Laure Vitou, directrice générale de ProvaleOther Agency

Laure Vitou est bien consciente que cette question reste largement méconnue dans notre pays. "En plus, les gens confondent beaucoup de choses. Ils confondent la moelle osseuse et la moelle épinière. Ils pensent qu'ils vont devoir subir une anesthésie générale et qu'on va devoir ouvrir leur colonne vertébrale. Dans 75 pour cent des cas, un don de moelle osseuse, ça consiste en une simple prise de sang." Laure Vitou est donc en attente d'une intervention providentielle après trois mois d'hospitalisation, des séquelles physiques dues à sa chimiothérapie, l'impossibilité de voir ses deux enfants. "Quand on est plutôt active, ce n'est pas facile de se retrouver dans une chambre. Mais j'ai pu me remettre à la lecture, j'ai fait des jeux de logique et de mathématique." Depuis le constat d'échec de sa chimiothérapie, elle a pu revenir chez elle, elle ne souffre pas d'ailleurs, hors la fatigue due à ses traitements. Elle attend juste une bonne nouvelle.

Pour l'aider, il faut aller voir le site suivant : https://www.dondemoelleosseuse.fr. Pour les Toulousains, on peut s'adresser à l'EFS de Purpan au 0561312050.