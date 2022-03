Ramoka à Agen, c'est parti pour durer

Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique il y a quelques jours, le centre fidjien du SU Agen Kolinio Ramoka (27 ans, 1m83, 102 kg) a prolongé son bail dans le Lot-et-Garonne de trois saisons. Lui qui est arrivé à Agen cet été en provenance de Cognac (Nationale) est donc lié au club jusqu'en 2025. Depuis le début de la saison, il a disputé 24 rencontres pour 7 essais inscrits.

Les Fijian Drua écrivent l'histoire

Les Fijian Drua ont marqué l'histoire ce vendredi matin ! La franchise fidjienne a signé sa première victoire en Super Rugby face aux Melbourne Rebels. Un succès 31-26 acquis en Australie, qui plus est, sur le terrain du Sunshine Coast Stadium. Après deux lourdes défaites face aux Warathas et les Brumbies, peu de monde les voyait faire tomber les Rebels, c'est chose faite ! La semaine prochaine, pour leur quatrième rencontre dans ce Super Rugby, les Fijian Drua affronteront les Reds du Queensland pour tenter de signer une deuxième victoire.

Sheenan prolonge au Leinster

L'aventure continue entre le Leinster et Dan Sheehan (23 ans) qui vient de prolonger son contrat. Depuis le début de la saison, le talonneur international irlandais (5 sélections) a joué 8 matchs avec le Leinster. Dan Sheehan fait partie du groupe d'Andy Farrell qui lutte pour le Tournoi des 6 Nations, il a participé à toutes les rencontres depuis le début de la compétition.

Nixon vers Bristol

Sam Nixon, ancien pilier droit de l'Aviron bayonnais va découvrir un deuxième club cette saison. Arrivé du côté des Chiefs d'Exeter à l'intersaison, le gaucher anglais va être prêté jusqu'à la fin de la saison à Bristol. Le joueur de 25 ans n'a pris part qu'à cinq rencontres de Premiership, et trois de Champions Cup. Il va tenter de retrouver un peu de temps de jeu avec les Bears.

La fin du passe vaccinal dans les stades le 14 mars

C'est le premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé ce jeudi au 20h de TF1, le pass vaccinal va être suspendu à partir du 14 mars. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de présenter votre QR code pour pénétrer dans les stades. Après les jauges supprimées dans les stades le 2 février, c'est une nouvelle barrière sanitaire qui tombe. Le masque ne sera plus non plus obligatoire à cette date.