Kolbe choisit les Lions, plusieurs prolongations en Top 14... Les 5 infos de ce mercredi

Entre JO et Lions, Kolbe a fait son choix

Avec l'embouteillage des compétitions qui s'annonce pour l'été 2021, Cheslin Kolbe se devait de trancher entre les Jeux Olympiques et la Tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du sud. Chose faite : "La décision n'est pas facile à prendre, mais elle ira en faveur des Lions, a révélé le joueur dans une interview à Planet Rugby. Bien sûr que j'aurais rêvé de représenter mon pays aux JO de Tokyo, mais une tournée des Lions dans son pays est quelque chose que je veux vraiment vivre, un but à atteindre. Imaginez un peu, ça n'arrive que tous les douze ans !"

Bismarck Du Plessis fait de la résistance à Montpellier

Le club héraultais a annoncé la re-signature de son talonneur Bismarck Du Plessis (35 ans) pour deux saisons supplémentaires. L'international sud-africain (79 sélections), champion du monde en 2007, est arrivé à Montpellier en 2015 en provenance des Sharks, disputant 90 rencontres et marquant 26 essais. Cette saison, il a joué 12 matchs toutes compétitions confondues avec le MHR, pour 8 titularisations.

Caminati rejoint Sapiac

Julien Caminati (34 ans) évoluera bien en Pro D2 la saison prochaine. L'ailier du Castres Olympique, dans le Tarn depuis 2015, a trouvé un accord avec Montauban. Le joueur, son agent ainsi que son futur club l'ont annoncé via une vidéo publiée sur Twitter. Après Brive, Grenoble, Toulon et Castres, le joueur formé à Nice découvrira donc un cinquième club professionnel.

Mousset poursuit son aventure bayonnaise

L'Aviron Bayonnais a officialisé ce mercredi la prolongation de son pilier droit Luc Mousset. Le joueur de 26 ans formé à La Rochelle était arrivé à l'Aviron en prêt à l'été 2018, avant de signer un contrat d'une saison un an plus tard. Arrivé au club basque dans l'objectif "de progresser en mêlée" il est devenu un des piliers les plus utilisés de l'effectif de Yannick Bru, disputant 14 rencontres de Top 14 cette saison. Il s'est réengagé à Bayonne pour deux saisons, jusqu'en 2022.

Tyler Morgan quitte les Dragons pour les Scarlets

L'international gallois Tytler Morgan (5 sélections) va quitter les Dragons de Newport. La franchise de Llanelli a annoncé ce mercredi la signature du centre de 24 ans. Natif de Newport, il y aura disputé sept saisons chez les professionnels, jouant 89 matchs et marquant 12 essais. La durée de son contrat n'a pas été communiquée par les Scarlets.