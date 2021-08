Kolbe absent un certain temps, Williams avec les Boks.. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

Kolbe pourrait ne revenir à Toulouse qu'en décembre

Les internationaux argentins et sud-africains de Toulouse et La Rochelle ont enchaîné saison en club et période internationale. Leurs clubs sont en train de travailler à la question de leurs vacances obligatoires afin de tabler sur une date de reprise. Mais quand reverra-t-on Cheslin Kolbe et Rhynardt Elstadt en Top 14 ? À l’heure actuelle, nul ne peut répondre à la question, qui vaut aussi pour Juan Cruz Mallia, Santiago Chocobares et Facundo Bosch. Ces cinq joueurs ont enchaîné la saison en club et les tests-matchs d’été sans s’octroyer les cinq semaines de vacances réglémentaires. Ces internationaux ne devraient, en théorie, pas pouvoir les prendre avant la fin du Rugby Championship, censé les occuper jusqu’au 2 octobre. Tout en sachant qu’à compter du 6 novembre, les tests-matchs d’automne débuteront pour les nations majeures.

Les All Blacks vont finir la compétition en Australie

La Nouvelle-Zélande jouera son troisième match de Bledisloe Cup à Perth samedi prochain, avant d'évoluer dans la province australienne du Queensland pour le reste du Rugby Championship, d'après les informations du New Zealand Herald.

Nouvelle tuile pour Cros, touché au genou

L'ailier de l'UBB Geoffrey Cros s'est de nouveau blessé au genou droit (ligament interne), après avoir été fauché accidentellement à l'entraînement. Son indisponibilité devrait être de quatre à six semaines. Le joueur de 24 ans avait déjà été victime d'une rupture des ligaments croisés en fin d'année dernière. Elle l'avait tenu éloigné des terrains durant de longs mois. Une nouvelle tuile pour celui qui n'a plus foulé les pelouses de Top 14 depuis le mois de novembre 2020.

Afrique du Sud : Grant Williams arrive en renfort

Le demi de mêlée des Sharks Grant Williams va rejoindre les Springboks au Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, afin de compléter le groupe en vue des prochaines échéances du Rugby Championship. Il vient ainsi pallier l'absence de Jaden Hendrikse, victime d'une fracture à la jambe lors de la dernière journée.