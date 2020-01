Jean-Baptiste Elissalde au MHR, Sexton incertain jusqu'au Tournoi... Les 5 infos de ce lundi

Jean-Baptiste Elissalde arrive au MHR

Le MHR a annoncé hier que Jean-Baptiste Elissalde intégrait le staff de Montpellier. L'ancien entraîneur des arrières du XV de France remplace Ian Vass, entraîneur de la défense et des skills, avec effet immédiat. Ce dernier devrait, par ailleurs, rejoindre un club anglais. Elissalde était sans poste depuis la fin de la Coupe du Monde au Japon.

Couilloud va reprendre l'entraînement plus tôt que prévu

Blessé à l'épaule droite depuis le 21 décembre, le demi de mêlée lyonnais devait reprendre le chemin des terrains à la mi-février. Mais le jeune joueur est bien en avance sur son programme et pourrait retrouver ses coéquipiers à l'entraînement dès la semaine prochaine. Il pourrait aussi postuler pour la dernière journée de Champions Cup et le déplacement à Northampton.

Sexton incertain jusqu'au début du Tournoi des Six Nations ?

À l'infirmerie du Leinster depuis le mois de décembre et un match face à Northampton, Jonny Sexton pourrait ne pas rejouer d'ici le début du Tournoi des Six Nations les 1er février à cause d'un genou qui continue à le faire souffrir. C'est Stuart Lancaster, l'entraîneur principal de la province irlandaise qui l'a annoncé. Sexton pourrait donc manquer la réception de Lyon et le déplacement à Trévise en Champions Cup et revenir pour la réception de l'Ecosse.

Le RC Vannes prolonge son staff

Le RC Vannes a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de son staff sportif. Jean-Noël Spitzer, le manager général, a prolongé jusqu'en 2023 tandis que Gérard Frazer, l'entraîneur des lignes arrières, a prolongé pour deux saisons supplémentaires. Les Vannetais sont actuellement neuvième de ProD2 et se déplaceront ce week-end à Mont de Marsan.

Navidi reste à Cardiff

Très en vue sous le maillot du Pays de Galles en 2019, Josh Navidi (29 ans; 23 sélections) a signé un nouveau contrat de 4 ans avec les Cardiff Blues. Alors qu'il avait encore une année optionnelle dans son contrat, le troisième ligne a pris les devants et donc prolonger son aventure dans la capitale galloise. Il est au club depuis plus de dix ans.