Après quatre ans aux commandes du sportif de l'Aviron bayonnais, Yannick Bru s'envolera vers de nouveaux horizons la saison prochaine. Mais avant de partir, l'ancien talonneur n'avait qu'une chose en tête, permettre au club basque de retrouver l'élite : "C’était le pacte que nous nous étions fixé avec l’équipe et l’ensemble du staff, explique-t-il, nous étions bien conscients d’avoir commis une grosse faute sur le dernier mois de la saison précédente". Cet échec lors de l'access-match face à Biarritz laisse encore un goût amer à l'entraîneur qui assure : "Cela a été un traumatisme violent. Affectivement parlant cela a été l’une de mes plus grosses douleurs d’entraîneur. Rien n’effacera ce que l’on a vécu c’est certain mais c’était une forme de réparation que de remettre le club directement en Top 14". Voilà qui est fait et c'est donc l'esprit plus léger que Yannick Bru prendra la direction de Durban.

Au lendemain de la victoire en finale de Bayonne, les supporters rendent hommage à Yannick Bru.Icon Sport

"J'avais la sensation d'avoir fait le tour"

Passé par le Stade toulousain et le XV de France en tant qu'adjoint, puis par l'Aviron bayonnais en tant qu'entraîneur principal, c'est une carrière vieille de quinze ans que Yannick Bru a décidé de faire évoluer à l'international. Son départ pour les Sharks de Durban étant un choix mûrement réfléchit : "J’avais la sensation d’avoir fait le tour des expériences ici. J’avais envie de me régénérer, de me former et de progresser. J’avais envie d’une expérience à l’étranger depuis longtemps, cette proposition m’a donc intéressé". S'il confie que le père de famille qu'il est a forcément hésité avant d'accepter, l'entraîneur en revanche a sauté sur l'occasion.

Une expérience au cours de laquelle Yannick Bru souhaite dans un premier lieu progresser mais aussi "modestement leur apporter mon expérience du rugby français", assure le technicien. Après plusieurs années en première ligne et dans le tumulte de l'élite, il souhaite avant tout faire de cette nouvelle aventure une source de plaisir : "Pour des questions administratives, mes séjours en Afrique du Sud ne dépasseront pas les trois mois consécutifs mais finalement cela me convient puisque cela correspond à ma volonté d’avoir une année d’oxygénation. J’ai hâte de partir mais c’est vrai que j’apprécie ce moment de repos dont j’avais besoin. Ces dernières années j’ai vraiment eu l’impression d’être dans une machine à laver. Honnêtement je n’aurais pas eu l’énergie de repartir à la fin du mois de juin. À la fin de la saison j’étais apaisé mais aussi vidé donc j’apprécie cette pause".

C'est donc au terme de ses vacances bien méritées que Yannick Bru se rendra à Durban (le 17 août prochain) pour débuter son nouveau rôle de consultant auprès des Sharks en prenant notamment en charge les rucks.