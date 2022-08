La dynamique

Classée troisième nation mondiale derrière la France et l’Irlande, l’Afrique du Sud entamera le Rugby Championship avec une confiance maximale. Nets vainqueurs des Gallois lors de la tournée d’été, les Springboks ont des certitudes à tous les postes et possèdent un XV type sans commune mesure à ses trois concurrents. Forts d’un paquet d’avants toujours aussi destructeur, les Sud-Africains reposent toute leur stratégie sur la domination physique, la conquête et les ballons portés.

Et depuis le sacre au Mondial 2019, rien ou presque n’a changé dans la nation arc-en-ciel. Mais les Springboks commenceront d’entrée face à la Nouvelle-Zélande. Dos au mur et revanchards après une tournée manquée face à l’Irlande, les All Blacks chercheront à faire dérailler la machine sud-africaine. Conquérants, les Sud-Africains devront assumer leur statut de favori face aux Néo-Zélandais et démarrer pied au plancher le Rugby Championship.

Le joueur à suivre : Damian Willemse

Au-delà des colosses sud-africains, un élément sera particulièrement scruté pour cette onzième édition du Rugby Championship. Révélation de cette saison, Damian Willemse apportera son explosivité et sa vitesse au sein d’un XV résolument tourné vers le combat frontal. L’arrière des Stormers s’est imposé en tant que titulaire sur les deux tests joués “à fond” par l’Afrique du Sud face au pays de Galles.

Damian Willemse (Afrique du Sud)

Contre la Nouvelle-Zélande, Willemse commencera également avec le numéro 15 dans le dos. Capable d’évoluer au centre et à l'ouverture, Damian Willemse est devenu l’indispensable couteau suisse des Springboks. Ses qualités de buteur et de relance sont des atouts indéniables en plus de ses qualités naturelles. Accompagné de Makazole Mapimpi et de Kurt-Lee Arendse dans ce trio infernal, Willemse a toutes les cartes pour briller face aux meilleures nations du Sud et marquer de son empreinte le Rugby Championship.

L’équipe

On prend les mêmes et on recommence. Forts d’un groupe homogène depuis plusieurs saisons, les Springboks utilise les mêmes recettes avec les mêmes acteurs. Le centurion Eben Etzebeth continue d’enchaîner les capes avec l’Afrique du Sud, Siya Kolisi guide toujours ses troupes, et la paire Damian de Allende - Lukhanyo Am semble inusable. Seul absent de marque, Cheslin Kolbe ne postulera pas pour le premier match face aux All Blacks et doit soigner une fracture à la mâchoire subie lors du dernier test face aux Gallois. Mais Jacques Nienaber aura tout le loisir d’utiliser un groupe très profond avec une forte concurrence à chaque poste.

Le groupe des Springboks :

Lood de Jager, Pieter-Steph du Toit, Thomas du Toit, Joseph Dweba, Rynhardt Elstadt, Eben Etzebeth, Deon Fourie , Steven Kitshoff, Vincent Koch, Siya Kolisi, Elrigh Louw, Frans Malherbe, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Ntuthuko Mchunu, Salmaan Moerat, Franco Mostert, Ox Nche, Ruan Nortje, Trevor Nyakane, Marvin Orie, Evan Roos, Kwagga Smith, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Lukhanyo Am, Kurt-Lee Arendse, Damian de Allende, Faf de Klerk, Andre Esterhuizen, Warrick Gelant, Jaden Hendrikse, Elton Jantjies, Herschel Jantjies, Jesse Kriel, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Handre Pollard, Frans Steyn, Damian Willemse, Grant Williams

Le pronostic : premier

Doté d’une armada et de joueurs étincelants à chaque poste, les Springboks sont aujourd’hui l’équipe la plus solide, constante et homogène de l’hémisphère sud. L’Afrique du Sud profite également de la baisse de régime de l’Australie et, surtout, de la Nouvelle-Zélande, en pleine crise sportive. Si le match d’ouverture face aux Blacks sera capital pour la suite de la compétition, les Sud-Africains sont, sur le papier, les mieux armés pour remporter le Rugby Championship, trois ans après leur dernier sacre.