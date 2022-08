Quiz : connaissez-vous bien le Rugby Championship ?

1 - Qui a remporté le dernier Rugby Championship ? Sondage 435 vote(s) Afrique du Sud Australie Argentine Nouvelle-Zélande

2 - Contre quelle nation la Nouvelle-Zélande a-t-elle perdu son unique match la saison dernière ? Sondage 458 vote(s) Argentine Australie Afrique du Sud

3 - Qui a terminé meilleur marqueur de l'édition 2021 ? Sondage 417 vote(s) Malcolm Marx Sevu Reece Andrew Kellaway

4 - Qui a terminé meilleur réalisateur l'année dernière ? Sondage 417 vote(s) Jordie Barrett Handre Pollard Noah Lolesio

5 - Combien de matchs l'Argentine a-t-elle remportés en 2021 ? Sondage 420 vote(s) Zéro Un Deux

6 - Combien de joueurs du Top 14 figuraient dans le groupe de l'Argentine la saison dernière ? Sondage 394 vote(s) Dix Quatorze Vingt-deux

8 - Quel joueur détient le record de matchs joués en Rugby Championship ? Sondage 393 vote(s) Bryan Habana Richie McCaw Sam Whitelock

9 - Quel match a accueilli le plus grand nombre de spectateurs dans l'histoire du Rugby Championship ? Sondage 396 vote(s) Australie-Nouvelle-Zélande en 2000 Afrique du Sud-Australie en 2010 Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud en 2016

10 - Depuis quelle année l'Argentine dispute-t-elle le Rugby Championship ? Sondage 387 vote(s) 2008 2012 2016

1 - La Nouvelle-Zélande avait remporté son 18e Rugby Championship (Tri-Nations compris) avec cinq victoires pour une défaite.

2 - L'Afrique du Sud était parvenue à s'imposer 31-29 contre la Nouvelle-Zélande avec notamment une pénalité décisive d'Elton Jantjies à la 82e minute.

3 - Avec sept réalisations, l'ailier australien Andrew Kellaway a terminé meilleur marqueur de l'édition 2021.

Andrew Kellaway (Australie)Icon Sport

4 - L'ouvreur sud-africain Handre Pollard a inscrit le plus de points au pied avec 66 unités.

5 - L'Argentine n'avait remporté aucune rencontre lors du Rugby Championship 2021.

6 - Avec quatorze joueurs issus du Top 14, l'Argentine était la nation qui comptait le plus de "Français".

Tomas Lavanini (Argentine)Icon Sport

7 - Avec 63 réalisations marqués en 12 matchs, 5,25 essais de moyenne le Rugby Championship 2021.

8 - Richie McCaw a partcipé à 58 rencontres du Rugby Championship, soit le plus grand total à ce jour.

9 - Avec 109 874 spectateurs, "le match du siècle" entre les All Blacks et les Wallabies en 2000 a accueilli le plus de spectateurs dans l'histoire de la compétition.

10 - Les Pumas bataillent dans le Rugby Championship depuis 2012.