La fédération galloise de rugby à XV a annoncé ce matin sur son site officiel la signature de douze contrats à temps plein pour les féminines. C'est une première et parmi elles on retrouve six avants (Alisha Butchers, Natalia John, Siwan Lillicrap, Carys Phillips, Gwenllian Pyrs, Donna Rose) et six arrières (Kiera Bevan, Hannah Jones, Jasmine Joyce, Ffion Lewis, Lisa Neumann, Elinor Snowsill). Après avoir amorcé un grand changement en novembre dernier avec la signature des premiers contrats pro, le rugby gallois continu sa transformation vers la professionnalisation de son équipe féminine.

Steve Phillips, directeur de la fédération galloise de rugby à XV a déclaré : " C'est un jour spécial, dont on est fier. Je suis heureux de pouvoir dire que nous avons nos premières joueuses à plein temps qui représenteront le Pays de Galles sur la scène internationale. Cela s'annonce comme une année très exigeante mais inoubliable pour le rugby féminin et ces joueuses qui bénéficieront de l'ensemble de notre soutien d'experts sur et hors terrain pour les aider à atteindre leur objectif potentiel. C'est le début d'un voyage passionnant pour les femmes et les filles du Pays de Galles. "

Avec ce changement, Nigel Walker, le directeur des performances de la Fédération galloise de rugby à XV espère évidemment des résultats à l'échelle internationale : " Tout cela fera une différence significative dans la préparation, la forme physique et les compétences des joueurs afin de nous permettre de défier les meilleures équipes du monde ". Actuellement onzièmes au classement World Rugby les Galloises ont encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde mais elles sont en tout cas dans de meilleures conditions pour espérer rivaliser avec l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande ou encore les Françaises.

"Gwenllian Pyrs et Donna Rose sont toutes les deux des porteuses de ballon dynamiques. Carys Phillips a un talent exceptionnel au poste de talonneur et en termes de lancer, Natalia John a un énorme rythme de travail et a été l'une de nos joueuses les plus remarquables de l'automne. Toutes ces joueuses de premier plan ont un potentiel énorme et les intégrer à un programme professionnel à temps plein fera une énorme différence du point de vue de la force et du conditionnement, ainsi que sur le côté technique de leur jeu. Nous avons clairement des objectifs à court et moyen terme en termes de 6 Nations et de Coupe du monde de rugby, mais nous avons également l'œil sur le développement des meilleures joueuses pour l'avenir du rugby gallois" a expliqué Ioan Cunningham, entraîneur des féminines du Pays de Galles.