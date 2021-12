Imaginez un peu si l'emblématique capitaine de l'Italie, Sergio Parisse, faisait son retour sous le maillot azzurri, lors du Tournoi des 6 Nations 2022. Ça paraît fou ? Eh bien c'est pourtant le souhait du joueur de 38 ans lui-même. On le sait, le joueur du RCT, qui vit sa dernière saison professionnelle, a depuis plusieurs mois l'envie de faire de vrais adieux à son public avant de raccrocher définitivement les crampons. Sa dernière rencontre disputée avec sa sélection remonte au 4 octobre 2019 et d'une défaite 49-3 des Italiens.

" Ai-je parlé à Crowley ? Oui "

Et alors qu'il devait jouer un ultime match contre les All Blacks, ce qu'il a toujours souhaité, la rencontre avait été annulée à cause du typhon qui a traversé le Japon lors de cette période. Depuis, le troisième ligne a souvent exprimé ses envies de retour et l'a encore fait ce week-end, dans le média italien OnRugby.it : "Mon intention était de revenir en 2021, puis ça s'est passé différemment en raison de choses plus importantes que le rugby. Mais je n'ai jamais renié mon envie de porter le maillot bleu, tant que je suis en bonne forme. Ai-je parlé à Crowley ? Oui, mais tout doit encore décidé avec plus de précision. Ma disponibilité est totale. J'espère pouvoir jouer."

Il reste donc encore quelques étapes importantes à franchir avant de revoir Parisse sous le maillot italien dès le début d'année 2022. Blessé à la main en début de saison, il est revenu dans le groupe toulonnais seulement lors de la rencontre sur la pelouse de Pau, le 4 décembre dernier.