Les Samoans, qui ne menaient que 6-3 à la mi-temps, ont fait la différence dans une seconde période au cours de laquelle ils ont inscrit cinq essais contre un seul aux Tongiens. Le vainqueur de cette double confrontation, après le match retour le 17 juillet à Hamilton en Nouvelle-Zélande, sera qualifié pour la Coupe du monde 2023, organisée en France, où il fera partie au 1er tour du groupe D en compagnie de l'Angleterre, finaliste de la dernière édition, du Japon et de l'Argentine, et du vainqueur des qualifications Amériques 2.

Le perdant aura encore une chance de se qualifier en rencontrant les Iles Cook et, en cas de victoire, en sortant vainqueur du tournoi qualificatif Asie/Pacifique 1 où il retrouvera les équipes de Hong Kong, de Corée du Sud et de Malaisie. Le vainqueur de ce tournoi rejoindra au Mondial, dans le groupe B, l'Afrique du Sud championne du monde en titre, l'Irlande, l'Ecosse, et le vainqueur des qualifications Europe 2.

Les Samoa n'ont manqué qu'une édition d'une Coupe du monde, la première en 1987, tout comme les Tonga, absents seulement de la deuxième édition en 1991.