Alors que les six nations principales européennes en découdront en juin et juillet lors du Tournoi des moins de 20 ans, reporté de quelques mois cette année, quatre équipes se sont donné rendez-vous à Stellenbosch (Afrique du Sud) : l'Afrique du Sud (3e du Mondial 2019), l'Argentine, la Géorgie et l'Uruguay.

Faute de Coupe du monde de la catégorie en 2021, la Fédération sud-africaine et son homologue argentine cherchaient une solution pour faire s'affronter leurs jeunes nés en 2001 et 2002. En effet, le Mondial ayant été annulé la saison dernière également, cela auarait fait deux saisons sans confrontations de niveau international pour cette génération.

Les quatre équipes s'affronteront sur trois journées et à l'issue de la phase de poule, les deux premiers disputeront une finale; les deux autres un match pour la troisième place. Los Pumitas s'entraîneront à la Casa Pumas de Buenos Aires à partir du 27 ma et Los Teritos à l'Estadio Charrúa de Montevideo avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud le vendredi 11 juin.

Le programme (toutes les rencontres à Stellenbosch) :

Vendredi 18 juin

Géorgie - Argentine

Afrique du Sud - Uruguay

Mercredi 18 juin

Afrique du Sud - Argentine

Géorgie - Uruguay

Lundi 28 juin

Afrique du Sud - Géorgie

Argentine - Uruguay

Samedi 3 juillet

Finale et petite finale