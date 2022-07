C’est entre deux entraînements, durant la préparation du test-match de ce week-end face à l’Espagne, que l’ailier-arrière du Lou a répondu à nos sollicitation. Encore sur un nuage après avoir été l’homme du match lors du succès historique obtenu par la Géorgie sur l’Italie dimanche dernier, certes, mais déjà focalisé sur l’échéance suivante. "Dans les premières minutes, honnêtement, on n’arrivait pas à réaliser ce que nous avions fait. Et puis, une fois posés dans les vestiaires, on a commencé à réfléchir et à comprendre que nous avions battu pour la première fois une équipe des Six Nations. On n’attend désormais plus qu’une chose, qu’on nous donne notre chance en modifiant le système du Tournoi, avec la création d’un système de montée/descente. Il y a des choses qu’on ne maîtrise pas, mais plus on alignera des succès, plus nous serons crédibles pour nous faire entendre. Le problème était qu’après en avoir bien profité, il fallait rapidement calmer cette euphorie et la laisser derrière nous car face au Portugal samedi, ce ne sera pas une mince affaire."

Davit Niniashvili (Géorgie) face à la FranceIcon Sport

"Soyez attentifs, il y aura une surprise lors de la Coupe du monde"

Car là réside, en effet, tout le challenge qui attend le rugby géorgien : celui de la stabilité, dans les structures comme dans les résultats. Reste qu’à ce sujet, les lelos de la nouvelle génération semblent autrement armés que par le passé, bien loin des clichés de la "traction avant" qu’ils véhiculaient il y a peu encore. Désormais emmenés par des joueurs capables de faire la différence derrière comme Aprasidze ou Niniashvili, les Géorgiens s’avancent plus confiants que jamais, et leur vedette en premier lieu.

"Je crois que l’expérience que nous avons pu acquérir ces dernières saisons en France nous aide beaucoup, explique Niniashvili. Si on regarde de près, je crois que tout le monde dans notre sélection a disputé plus de 500 minutes en Top 14 cette saison, avants et trois-quarts compris. Ça contribue à augmenter notre niveau à tous alors qu’auparavant, seuls les joueurs du cinq de devant avaient l’opportunité de jouer en France. Aujourd’hui, nous sommes une sélection beaucoup plus complète que par le passé. La preuve, c’est que nous marquons davantage d’essais derrière que devant, ce qui était inimaginable voilà une quinzaine d’années. On est devenus plus complets et ça ne peut être qu’une bonne chose pour les Lelos. Soyez attentifs : il va y avoir une surprise lors de la prochaine Coupe du monde..."

Davit Niniashvili - LyonIcon Sport

À Lyon jusqu’en 2025

Une belle confiance qui doit beaucoup, à l’évidence, à un destins scellé sur le long terme avec le Lou, puisqu’à tout juste 20 ans (il les a fêtés le 14 juiller), Davit Niniashvili vient de parapher un engagement qui le lie pour trois saisons encore à la capitale des Gaules. "Je vis un rêve éveillé, c’est sûr, je ne m’attendais pas d’arriver si rapidement à ce niveau lorsque j’ai débarqué à Lyon il y a un an en étant complètement inconnu. Mais il ne faut pas que je m’endorme : un nouveau manager est arrivé, le projet va évoluer… Quoi qu’il en soit, mes objectifs sont toujours les mêmes : à titre individuel, progresser, m’améliorer, même sur des détails parfois imperceptibles. Et à titre collectif, il s’agira de faire mieux que l’an dernier, dans le but ultime de remporter le Top 14." Un défi taillé sur mesure pour l’ambitieux Lelo, qui voudra aussi s’affirmer comme un des joueurs référence du TOP 14 à très court terme, après avoir été l’un des premiers hommes à dominer Cheslin Kolbe en un contre un lors de la dernière finale de Challenge Cup.