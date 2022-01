Les équipes All Blacks Sevens et Black Ferns Sevens devraient être les premières à arborer ce maillot de match et d'entraînement lors de la prochaine série HSBC World Rugby Sevens. Les All Blacks, Black Ferns, Māori All Blacks et All Blacks -20 ans porteront également le maillot au cours de l'année. Après le Montpellier Hérault Rugby et le XV de France, l'entreprise de Mohed Altrad, s'attaque donc au rugby mondial avec la Nouvelle-Zélande. Ineos fait également partie du nouveau sponsoring des All Blacks, et apparaitra derrière le short.

"C'est formidable de commencer l'année aux côtés de nouveaux partenaires mondiaux Altrad et Ineos, ces partenariats nous offrent une réelle opportunité de développer notre présence à l'international", a déclaré le directeur général de Nouvelle-Zélande Rugby, Mark Robinson.