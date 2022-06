Listé forfait pour la fin de saison avec son club, le demi de mêlée montpelliérain Cobus Reinach devrait donc pourtant bien être avec les Springobks lors de la tournée d'été. Il fait partie de ces quelques joueurs de Top 14 appelés par Jacques Nienaber pour disputer les quelques tests matchs, qui auront lieu face au pays de Galles les 2, 9 et 16 juillet.

Andre Pollard, Joseph Dweba, Eben Etzebeth sont aussi bien présents dans ce large groupe.

Le groupe des Springboks :

Piliers : Thomas du Toit (Cell C Sharks), Steven Kitshoff (DHL Stormers), Vincent Koch (Saracens), Frans Malherbe (DHL Stormers), Ntuthuko Mchunu (Cell C Sharks), Ox Nche (Cell C Sharks), Trevor Nyakane (Racing 92).

Talonneurs : Joseph Dweba (Bordeaux), Malcolm Marx (Kubota Spears), Bongi Mbonambi (Cell C Sharks).

Deuxième ligne : Lood de Jager (Sale Sharks), Eben Etzebeth (Toulon), Salmaan Moerat (DHL Stormers), Ruan Nortje (Vodacom Bulls), Marvin Orie (DHL Stormers).

Troisième ligne : Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz), Marcell Coetzee (Vodacom Bulls), Siya Kolisi (Cell C Sharks), Elrigh Louw (Vodacom Bulls), Evan Roos (DHL Stormers), Kwagga Smith (Yamaha Júbilo), Jasper Wiese (Leicester Tigers), Rynhardt Elstadt (Toulouse), Deon Fourie (DHL Stormers), Franco Mostert (Honda Heat).

Demi de mêlée : Faf de Klerk (Sale Sharks), Jaden Hendrikse (Cell C Sharks), Herschel Jantjies (DHL Stormers), Cobus Reinach (Montpellier), Grant Williams (Cell C Sharks).

Ouvreurs : Elton Jantjies (NTT Docomo Red Hurricanes), Handre Pollard (Montpellier).

Centres: Lukhanyo Am (Cell C Sharks), Damian de Allende (Munster), Andre Esterhuizen (Harlequins), Jesse Kriel (Canon Eagles).

Ailiers : Aphelele Fassi (Cell C Sharks), Warrick Gelant (DHL Stormers), Cheslin Kolbe (Toulon), Willie le Roux (Toyota Verblitz), Makazole Mapimpi (Cell C Sharks).

Arrières : Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls), Damian Willemse (DHL Stormers).