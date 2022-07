Avez-vous regardé les derniers matchs des All Blacks ? Qu’en avez-vous pensé ?

J’étais en vacances aux Fidji mais je n’en ai évidemment rien loupé. En fait, j’ai constaté la même chose que tout le monde : la Nouvelle-Zélande était sans solution face à la pression irlandaise et désormais, les supporters néo-zélandais auront un vrai respect pour le rugby irlandais.

Pourquoi les All Backs éprouvent-ils tant de difficultés en ce moment ?

Déjà, la spirale est négative : les All Blacks restent sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs… Sur le terrain, le langage corporel des joueurs ne trompe pas : ils manquent cruellement de confiance. Par ailleurs, le jeu d’attaque n’est pas assez varié et face à ces défenses de mieux en mieux organisées, ces mouvements-là, qui marchaient jusqu’à présent, ne fonctionnent plus. La comparaison avec les lancements irlandais était d’ailleurs très défavorable à la Nouvelle-Zélande. […] Alors, peut-être que le changement de coachs (l’entraîneur de la défense John Plumtree et le coach de l’attaque Brad Mooar ont été remplacés récemment, N.D.L.R.) fera évoluer tout ça… Je ne sais pas…

Joe Schmidt est aujourd’hui le bras droit de Ian Foster, le sélectionneur national néo-zélandais. Que savez-vous de l’ancien patron du XV irlandais ?

Je connais très bien Joe. Il fut mon coach avec les moins de 18 ans néo-zélandais puis chez les Blues d’Auckland. C’est un remarquable technicien, très attaché aux gestes basiques du rugbyman : quand j’étais jeune, il passait des heures à nous détailler les angles de courses, les degrés d’orientation de celles-ci… Joe Schmidt, c’est un scientifique du rugby.

Joe Rokocoko (Racing) contre LyonIcon Sport

À ce point ?

Un jour où je prenais l’ascenseur avec lui, à l’époque où je jouais chez les Blues, il s’était servi des numéros d’étages pour me détailler les mouvements qu’il souhaitait travailler, quelles zones il fallait attaquer le week-end et comment y parvenir… Il est incroyablement intelligent mais demande une réelle perfection technique de la part de ses joueurs. Certains y arrivent, d’autres non…

Le temps est-il venu de choisir entre Richie Mo’unga et Beauden Barrett, qui alternent à l’ouverture depuis plusieurs mois ?

Je ne saurais vous dire lequel est le meilleur des deux car ce sont deux joueurs extraordinaires. Il est en revanche nécessaire d’en fixer un sur la durée. Quand je parle de durée, je parle des six prochains mois : parce qu’un meneur de jeu a besoin de repères avec son premier centre ou son demi de mêlée. Dans le fonctionnement actuel, il ne peut trouver ces repères-là…

En gros ?

Ce sera un choix épouvantable à faire. Bonne chance aux coachs néo-zélandais ! (rires)