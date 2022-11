Antoine Dupont réalisera-t-il le doublé ? Le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain fait en tout cas partie des nommés au titre de meilleur joueur du monde. Vainqueur du Grand chelem avec le XV de France et capitaine des Bleus, Dupont est accompagné de Lukhanyo Am, Josh van der Flier et Jonathan Sexton. Pour rappel, le numéro 9 français a déjà remporté l'Oscar d'Or et l'Oscar Monde Midi Olympique.