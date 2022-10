Ce n’est plus une domination, c’est un règne. Pour la quatrième année de suite, Antoine Dupont a reçu l’Oscar d’Or Midi Olympique à l’occasion de la 69e cérémonie des Oscars du Rugby, organisée ce lundi, au Pavillon Gabriel à Paris. Après 2019, 2020 et 2021, le demi de mêlée toulousain, qui fêtera ses 26 ans le 15 novembre, voit de nouveau son nom être gravé sur le plus prestigieux des trophées de l’Ovalie. "Evidemment il y a toujours beaucoup de plaisir, je me répète un peu, mais ce trophée n'a pas été gagné tout seul, grâce à mes équipes. C’est la vérité, récompense le trophée gagné avec XV de France, un peu plus compliqué avec Toulouse mais c’est le collectif qui permet individualités d’émerger. Pour se remotiver, il n'y’a qu’à regarder l’année prochaine et ça suffit. Le travail qui est effectué depuis prise fonction de Fabien Galthié, il y a une ossature qui a bénéficié de temps jeu et expérience commune" expliquait Dupont.

La concurrence était pourtant plus rude que jamais cette année : Grégory Alldritt, sacré champion d’Europe avec La Rochelle dans la foulée du grand chelem, et Romain Ntamack, héros de la victoire face aux All Blacks et acteur majeur du Tournoi, auraient été de dignes lauréats. Mais le demi de mêlée aux qualités et au mental sans égal à ce jour sur la planète rugby s’est encore imposé comme une évidence, lui qui n’en finit plus de remplir son armoire à titres, aussi bien individuels que collectifs : pour rappel, il a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020 et en 2022 ; en 2021, il avait été consacré meilleur joueur de la Coupe d'Europe, meilleur joueur au monde par World Rugby et il avait été doublement oscarisé, déjà, par les lecteurs de Midi Olympique.

Il égale la série de Blanco

Sa consécration en ce 24 novembre conforte sa place au Panthéon de son sport. Avec ce quatrième Oscar d’Or, l’enfant prodige de Castelnau-Magnoac égale une des légendes du rugby français du XXe siècle : Serge Blanco. L’arrière mythique des Bleus avait réalisé la passe de quatre entre 1989 et 1992 ; il reste à ce jour le détenteur de consécrations pour avoir aussi été élu en 1982 et 1983. Mais ce qui paraissait encore récemment impensable ne paraît plus impossible : s’il continue sur sa fantastique lancée, Antoine Dupont pourrait, à l’avenir, rejoindre voire dépasser l’ancienne idole du BO.

Avec la Coupe du monde 2023 qui se profile à l’horizon, on peut penser que le meilleur reste à venir pour le capitaine de l’équipe de France. Et que la plus belle des lignes pourrait prochainement s’ajouter à son formidable palmarès.