Le spécialiste français des services aux entreprises industrielles et de matériel pour le bâtiment remplace l'assureur américain AIG sur le mythique maillot des All Blacks. Déjà propriétaire du club français de Montpellier, Mohed Altrad s'est engagé pour une durée de six ans. Le partenariat inclut également la sélection féminine de rugby à XV, les Black Ferns, ainsi que quatre autres sélections néo-zélandaises (rugby à VII, Maoris, U20).

Les All Blacks devraient donc affronter les Bleus avec le même sponsor maillot lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 en France.