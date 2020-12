L'Australie s'impose, les Fidjiens se libèrent... Nos pronos pour les matchs du week-end

Australie - Argentine

C'est la dernière affiche de ce Rugby Championship assez spécial qui se sera finalement transformé en Tri-Nations. Les deux équipes se sont quittés sur un match nul lors duquel les Wallabies avaient pourtant sacrément dominé la rencontre. Au Bankwest Stadium de Sydney, terre de l'exploit des Pumas face aux All Blacks, ce match devrait être tout aussi serré. Les Argentins sont en quête d'une septième victoire dans leur histoire face aux Wallabies qui eux, voudront finir cette compétition, où de belles choses ont été entrevues, sur une bonne note. À noter que ce match sera pour l'honneur, les All Blacks ayant un goal average bien trop élevé pour que l'une des deux équipes puisse prétendre à la victoire finale.

Quel est votre pronostic ? Sondage 436 vote(s) Australie Match nul Argentine

Notre pronostic : Victoire de l'Australie

Géorgie - Fidji

Les Fidjiens vont enfin pouvoir se mettre en action, eux qui ont vu tout leur matchs précédents annulés à cause de nombreux cas de Covid-19 dans leur effectif. Face aux Caucasiens, les hommes du Pacifique se présentent avec une ligne de trois quarts assez folle avec Tuisova, Radradra, Volavola et consort. Mais attention aux partenaires du Bordelais Beka Girogadze qui ont montré de belles dispositions face aux Irlandais. De plus, le temps en Écosse (le match se jouera à Murrayfield) semble capricieux avec de la neige qui tombe sur le pays. Les conditions pourraient ne pas être optimales, ce qui n'avait pas été le cas lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était lors du mondial au Japon l'année dernière. Les Fidjiens s'étaient largement imposés 45-10.

Quel est votre pronostic ? Sondage 420 vote(s) Géorgie Match nul Fidji

Notre pronostic : Victoire des Fidji

Pays de Galles - Italie

Les deux équipes ne se seront pas rassurées dans cette compétiton et vont se disputer la cinquième et la sixième place seulement. Mais de nombreux jeunes joueurs sont à l'essai des deux côtés. Un match qui aura un tout autre contexte et des acteurs bien différents que ceux présents le 1er février dernier en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Ce jour-là, les hommes de Wayne Pivac étaient largement au dessus 42-0. L'Italie attend une victoire sur le terrain depuis la Coupe du Monde et un match contre le Canada (48-7). Elle attend surtout une victoire face aux Gallois depuis 2007.

Quel est votre pronostic ? Sondage 405 vote(s) Pays de Galles Match nul Italie

Notre pronostic : Victoire du pays de Galles

Irlande - Écosse

Match qui s'annonce intéressant entre les deuxièmes de chaque poule. L'Écosse n'a pas pu jouer la semaine dernière à cause des problèmes sanitaires chez les Fidjiens et a donc eu le temps de se préparer à ce match périlleux depuis la défaite frustrante face à la France. En face, l'Irlande a été accrochée par la Géorgie mais aura une équipe fondamentalement différente avec le retour de cadres comme Sexton, Healy ou encore Aki. L'Écosse attend une victoire en terre irlandaise depuis plus de dix ans.

Quel est votre pronostic ? Sondage 409 vote(s) Irlande Match nul Écosse

Notre pronostic : Victoire de l'Irlande

Angleterre - France

Ce Crunch va être spécial pour plusieurs raisons. D'abord, il est rare d'en avoir un en décembre. Aussi, l'enceinte de Twickenham sonnera creuse malgré 2000 supporters autorisés dans l'antre du rugby. Mais surtout, l'affiche semble particulièrement déséquilibrée si l'on regarde les forces en présence sur le terrain. Les Anglais alignent une équipe type tandis que la France est privée de tous ses joueurs qui avaient battu le XV de la Rose en février dernier et aligne une équipe très jeune et inexpérimentée. Si les Anglais qualifient ce match de "farce", ils devront donc tout faire pour l'emporter avec la manière au risque de subir un véritable camouflet.

Quel est votre pronostic ? Sondage 483 vote(s) Angleterre Match nul France

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre