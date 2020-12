Le Gallois avait fait ses débuts internationaux en février 2003, au sifflet pour un Portugal-Géorgie. Le récent France-Italie, comptant pour la Coupe d’Automne du 28 novembre dernier, restera donc son dernier match international. Après 100 rencontres tout rond dirigées au plus haut niveau, la star des arbitres internationaux aujourd'hui âgé de 49 ans, a donc décidé de prendre sa retraite. Toutefois, il espère encore officier en Pro 14 et au pays de Galles mais on ne le verra plus officier en Coupe d'Europe ni dans les tests internationaux. A noter qu’il devrait intégrer la Fédération galloise dans un rôle de formateur des arbitres.