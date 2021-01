La Ligue de rugby a annoncé que 67 cas positifs avaient été enregistrés, sans préciser s'il s'agissait de joueurs ou de personnels d'encadrement, entraînant le report de l'ouverture du championnat prévue samedi. "Il est vraiment triste de devoir reporter le début de la Top League à quelques jours de son ouverture", a déclaré Kensuke Iwabuchi, le président de la Fédération de rugby japonaise (JRFU). Cette annonce intervient alors que le Premier ministre japonais a décrété la semaine dernière un nouvel état d'urgence dans le grand Tokyo pour contrer la progression de la pandémie, une mesure étendue depuis lors à d'autres régions.

Cette décision intervient par ailleurs à six mois des Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d'un an en raison de la pandémie, et qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août. "C'est une déception autant pour les joueurs que pour les équipes, car nous avions travaillé très dur pour préparer le coup d'envoi. Mais tout a changé au cours des derniers jours", a ajouté M. Iwabuchi. Des représentants de la Ligue ont indiqué qu'ils espéraient débuter le championnat début février pour terminer la saison comme prévu le 23 mai, avec la possibilité d'un format plus condensé. Si la fin de saison devait intervenir après le 26 juin, cela affecterait l'équipe nationale qui doit rencontrer les Lions britanniques et irlandais le 26 juin à Edimbourg.