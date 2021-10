C'est l'information de Fox Sports, qui décrit ce changement comme l'un des plus importants de l'histoire du rugby australien. Rugby Australia est sur le point de muter et modifier entièrement son modèle. Après des années de contestations et de tiraillements en interne, la fédération entend suivre la voie de ses homologues irlandais et néo-zélandais en centralisant davantage les décisions. Mais elle ira plus loin, en étant impliquée dans les recrutements des entraîneurs en chef, des staffs et des joueurs. Elle aura aussi un contrôle sur les finances des franchises.

L'instance entend par la même occasion limiter la venue de joueurs étrangers à des postes déjà bien pourvus. Aussi, l'intention de Hamish McLennan, dirigeant à la fédération et à l'origine de ce bouleversement, est de réduire les coûts de fonctionnement. Les dernières années ont en effet mis en lumière les difficultés financières de Rugby Australia. Toujours selon Fox Sports, celui-ci a le soutien d'Andy Marinos, président de la "fédé" ainsi que plusieurs anciens Wallabies. La sélection, d'ailleurs, a remporté ses 4 dernières rencontres. Le timing est donc parfait et les dirigeants souhaitent en profiter. D'autant que les quatre franchises de Super Rugby semblent favorables à ce changement. Plusieurs sources confirment d'ailleurs au média australien que ce changement structurel devrait intervenir d'ici la fin de l'année civile.