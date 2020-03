James Haskell, s'adressait au podcast The House of Rugby avec Alex Payne, présentateur sur BT Sport et son ancien coéquipier Mike Tindall, a ajouté qu'il espérait que le rugby utiliserait la période de suspension actuelle du rugby professionnel dans le monde entier pour transformé la façon dont il était présenté au public téléspectateurs.

Pendant une diatribe de quatre minutes, il a déclaré: "Mes préoccupations avec le rugby et le jeu professionnel sont que les personnes impliquées dans le rugby pensent que le rugby est tout et que tout le monde ne se soucie que du rugby… Mais lorsque vous sortez de cette bulle, les gens s'en moquent et vous vous rendez compte que le rugby est un sport de troisième ou quatrième niveau. Il ne rivalisera jamais avec le football. Je pense donc que tout le jeu doit être centré sur l’accessibilité, et je pense que les commentaires télévisés sont juste diaboliques et ennuyeux."

Une charge à l’encontre notamment de la chaîne BT Sport sur laquelle intervient l’ancienne star anglaise Jeremy Guscott. James Haskell a conclu son argumentaire : " J'ai regardé la couverture des Six Nations. C'est juste qu'il y a une jeune génération aujourd'hui avec une durée d'attention courte, vous devez être percutant et intéressant…" " Par exemple, je pense que Dylan Hartley à la BBC lors du match France - Angleterre était fantastique. Moderne, informé, intéressant, opiniâtre, il savait exactement ce qui se passait dans l'état d'esprit des joueurs…"