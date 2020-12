Les joueurs ont depuis exprimé publiquement leurs excuses, mais devront suivre un stage de six heures réparties sur trois jours qui portera sur la lutte contre les discriminations. Les trois joueurs devront également réaliser une vidéo éducative sur les "stéréotypes discriminatoires et leurs préjudices" qui sera ensuite utilisée par l'UAR comme ressource pédagogique auprès des jeunes joueurs et joueuses. Ces missions sont les conditions pour que les trois hommes rejouent avec les Pumas, et que Matera en redevienne le capitaine.