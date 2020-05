L’Argentine a basculé sur la saison prochaine avec la révélation, en début de semaine, des joueurs retenus pour la saison internationale 2020-2021. Ils sont donc cinquante-neuf à avoir été choisis par Mario Ledesma, le sélectionneur, dont dix-neuf nouveaux et quatorze qui évoluent en Europe (et onze en France). Jamais, depuis la mise en place de critères plus contraignants pour les exilés, ces derniers n’avaient été aussi nombreux.

Pour autant, vous aurez beau lire et relire cette liste, vous ne verrez pas le nom de Juan Imhoff, l’absent le plus notable. L’ailier du Racing, 32 ans pour 35 capes, auteur de dix essais cette saison toutes compétitions confondues avec les Ciel et Blanc (48 sur les quatre dernières saisons), est une nouvelle fois hors de la liste. La dernière sélection de l'ailier, que d’aucuns jugent comme le meilleur ailier argentin en activité, reste la demi-finale de la Coupe du monde 2015 contre l'Australie.

Le joueur formé à Duendes s’est confié dans la presse argentine pour exprimer sa tristesse et sa déception : "C’est une immense douleur de ne pas être dans la liste des Pumas. On est toujours excité car l'espoir est la dernière chose qui se perd. Je me reproche beaucoup de choses, tout le temps. Mais je donne tout ce que j'ai. J'ai 32 ans et je me sens bien, je suis dans l'une des meilleures équipes du monde et cela me permet de mettre la barre toujours plus haute."

Juan Imhoff - Argentine-Irlande - 18 octobre 2015Icon Sport

Et même si Juan Imhoff avoue ne plus avoir eu de contact avec Mario Ledesma depuis un moment, il ne tire pas une croix définitive sur les Pumas. "Je n'ai jamais remis en question quoi que ce soit mais je chercherai toujours à savoir pourquoi. Je vais continuer à m'entraîner pour pouvoir revenir un jour en sélection, poursuit-ilDe nombreux coachs m’ont dit leur étonnement de cette décision, ce qui prouve qu’ils me considèrent encore au niveau. J'aime les défis, je suis un compétiteur et c’est cela qui me fait garder espoir. Tous les efforts que je fais pour maintenir mon niveau paieront bien, à un moment ou à un autre."

L’Argentin prend cette non-sélection comme le message qu’il me faut continuer à travailler. "Peu importe ce que les gens disent à mon sujet. J’ai quitté les réseaux sociaux pour me recentrer et ne rien faire d'autre que du rugby. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien ou d'encouragement cette semaine et ça m’a fait du bien. Si je dois rejouer avec le maillot argentin, je le ferai de tout mon cœur et avec tout le sacrifice que cela demande, comme je l'ai toujours fait", conclut-il.