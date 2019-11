La fédération néo-zélandaise de rugby (NZRU) a annoncé mardi par l'intermédiaire de son président Brent Impey, que le remplaçant de Steve Hansen au poste de sélectionneur des Blacks serait connu au mois de décembre. Parmi les favoris à la succession, on retrouve le célèbre adjoint d'Hansen, Ian Foster, et l'ancien troisième-ligne et coach des Crusaders, triple vainqueur du Super Rugby, Scott Robertson.