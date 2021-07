"Le moment est venu de m’ouvrir à de nouvelles opportunités, tout en me réjouissant de voir mes collègues et amis de l’EPCR continuer de créer des expériences rugby exceptionnelles pour tous ceux qui sont touchés par nos tournois à travers le monde", a déclaré le principal intéressé. Le nom de son successeur n’a pas encore été communiqué. Rappelons que l’EPCR organise chaque année la Champions Cup et la Challenge Cup.