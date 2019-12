Hommages à Ibou, la belle première d’Etzebeth, Montauban sombre… Nos tops et flops du week-end

Tops :

Les hommages à Ibrahim Diarra

Sur toutes les pelouses de Top 14 et de Pro D2, une minute d’applaudissement a eu lieu en hommage à « Ibou », décédé à 36 ans à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, l’émotion était immense samedi à Pierre-Fabre où le troisième-ligne a passé six ans et a été champion de France en 2013. Mais sur les autres pelouses, l’émotion était aussi forte. Les larmes de Djibril Camara, cousin d’Ibou, qui tombe dans les bras de Saïd Hirèche à Bayonne resteront comme une des images les plus fortes de la saison. Brice Dulin et Laurent Travers au Racing 92, ont eux aussi eu du mal à se retenir pendant cette minute. Ibrahim Diarra restera sans aucun doute dans les mémoires de tout ce qui auront eu la chance de le croiser un jour.

Eben Etzebeth, nouvelle star de Mayol

Au stade Félix-Mayol de Toulon, tous les regards étaient braqués sur le champion du monde sud-africain Eben Etzebeth. Pour son premier match avec le RCT en Top 14, le deuxième-ligne n’a pas mis longtemps pour se mettre en évidence. Dès la 4e minute, il intercepte un ballon et fonce pendant une trentaine de mètres vers l’en-but pour inscrire son premier essai. Dès son premier ballon donc, il a conquis les supporters de Toulon qui se sont levé comme un seul homme à sa sortie du terrain (69e). Etzebeth ne pouvait pas rêver d’une meilleure première en Top 14 avec un essai, une standing ovation et une nette victoire 41-19 contre Clermont.

Grenoble tout bonus contre Oyonnax

C’était le choc de cette 15e journée de Pro D2. Grenoble 3e recevait le leader Oyonnax. Ce match a tenu toutes ses promesses, les Isérois ont délivré une prestation très solide avec quatre essais inscrits dont deux du puissant Leva Fifita, contre un seul pour Oyonnax. Avec cette victoire à cinq points, les Grenoblois doublent les Oyomens et s’installent à la deuxième place à mi-championnat.

Flops :

Les coupures d’électricité à Castres et Agen

C’est l’une des images marquantes de ce week-end. Sur deux pelouses du Top 14, des coupures d’électricité générales ont eu lieu. Si à Castres, cela n’a pas vraiment perturbé le match programmé en plein après-midi. À Agen, cela a été plus problématique, le match étant joué à 17h45, il a été interrompu pendant plus d’un quart d’heure avant que la lumière revienne. Deux coupures qui ne sont ni accidentelles, ni dues à la tempête Fabien, mais à une action de la CGT-Energie06 qui revendique les coupures pour protester contre la réforme des retraites.

Ben Smith voit rouge contre le Stade Français

Eben Etzebeth n’était pas le seul champion du monde à faire ses débuts en Top 14 ce week-end. Le Néo-Palois Ben Smith, champion du monde 2015, faisait lui aussi ses débuts à Jean-Boin contre le Stade Français. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Néo-Zélandais n’a pas eu la même réussite que le Toulonnais. Avec Pau, il s’est incliné 21-18 mais surtout, il a écopé d’un carton rouge à la 50e. Il s’est rendu coupable d’une charge avec le coude en avant sur la gorge du talonneur parisien Lucas Da Silva. Triste première pour Ben Smith.

Montauban sombre de plus en plus

Rien ne va plus à Montauban en cette fin d’année 2019. Les Montalbanais enchaînent les défaites et sombrent au classement de Pro D2. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matches, Montauban se retrouve 13e avec seulement sept petits points sur le premier relégable Rouen. De plus, la performance de ce week-end contre Perpignan (défaite 41-14), ne doit pas rassurer Jean-François Dubois et Jean Bouilhou. La trêve de quinze jours arrive donc à point nommé.