Goze : "Je trouve tellement ridicule de vouloir fermer un stade à la presse"

"Je trouve tellement ridicule de vouloir fermer un stade à la presse alors que nous faisons toujours tout, au contraire, à la Ligue, pour médiatiser le rugby. C’est un contre-sens absolu que je ne comprends pas et pour lequel je suis évidemment contre. C’est un épiphénomène qui n’intéresse que le président de Biarritz".

Et l’ancien président de l’Usap d’en rajouter une couche : "D’après ce que je vois, la direction du BO doit bien avoir un problème avec la presse, mais je ne le comprends pas. Le Biarritz Olympique est un club comme les autres qui a énormément besoin de la presse nationale et surtout locale, qui en parle chaque jour. Je n’ai jamais essayé d’approfondir le sujet car c’est, je le répète, un épiphénomène, mais c’est quand même très étonnant. Le rugby a énormément besoin d’être médiatisé et fermer les stades à la presse me paraît être une aberration".

Pour rappel, le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé était déjà dans le viseur de Paul Goze en fin de saison dernière depuis son altercation avec son homologue bayonnais Philippe Tayeb à Bordeaux : "On leur a évidemment dit que ce n’était pas des choses qui devaient se faire, précise Goze. Là encore, j’ai été dépassé par ce genre de comportement qui n’amène rien au rugby et qui n’est pas de nature à faire prospérer notre discipline. Une nouvelle fois, ce sont, pour moi, des épiphénomènes, mais qui sont négatifs, assez ridicules et qu’il faut donc absolument éviter. J’essaie en tout cas de me battre contre ça". C’est dit.