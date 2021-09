Gibert et Hastoy dans le viseur de La Rochelle

La Rochelle est en pleine réflexion sur le poste d'ouvreur. L'information ne date pas de ce week-end et de la relative faillite de Jules Plisson dans les tirs au but contre Toulouse. Le club maritime envisage fortement de changer de numéros 10 à compter de la saison prochaine. Jules Plisson et Ihaia West arriveront tous deux au terme de leur contrat en juin 2022. Ils pourraient être remplacés par deux des ouvreurs les plus prometteurs du Top 14. Il s'agit de Antoine Hastoy et Antoine Gibert. Le dernier sera libre au terme de la saison.

Kolbe forfait, De Klerk de retour face à l'Australie

Pour affronter les Wallabies, Jacques Nienaber ne pourra pas compter sur Cheslin Kolbe, blessé à la jambe et forfait pour cette rencontre. En revanche, Faf De Klerk fait son grand retour à la mêlée sud-africaine, il sera associé à Handré Pollard à la charnière. À notre également la titularisation de Duane Vermeulen au poste de numéro 8.

La composition de l'Afrique du Sud : 15. W. Le Roux ; 14. S. Nkosi, 13. L. Am, 12. D. De Allende, 11. M. Mapimpi ; 10. H. Pollard, 9. F. De Klerk ; 7. F. Mostert, 8. D. Vermeulen, 6. S. Kolisi (cap.) ; 5. L. De Jager, 4. E. Etzebeth ; 3. F. Malherbe, 2. B. Mbonambi, 1. S. Kitshoff.

Remplaçants : 16. M. Marx, 17. O. Nché, 18. V. Koch, 19. M. Van Staden, 20. K. Smith, 21. J. Wiese, 22. H. Jantjies, 23. D. Willemse.

Barrett relaxé

Expulsé pour un geste dangereux sur Koroibete lors de la rencontre face à l’Australie, Jordie Barrett pourra finalement jouer dimanche contre l’Argentine. Son carton rouge a été annulé. Barrett avait inscrit le premier essai des Blacks lors de la victoire 38-21 devant l’Australie. Après avoir revu l’action, le comité de discipline de la Sanzaar s’est prononcé pour l’annulation de la sanction. L’arrière est donc disponible face aux Pumas.

Lisena suspendu cinq semaines

La LNR a communiqué au sujet des décisons prises à la suite de la première journée de Pro D2. Exclu face à Narbonne, le troisième ligne montois, Aurélien Lisena, est suspendu cinq semaines par la commission de discipline. Le Landais sera requalifié le lundi 11 octobre prochain, dans un peu plus d'un mois. Il a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement de "Soulever un adversaire du sol et le laisser tomber ou le pousser vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps heurte le sol".

Fin de saison pour Trouilloud

Sorti sur civière quelques minutes après le coup d'envoi de la rencontre face à Vannes, le centre grenoblois Romain Trouilloud en a terminé avec sa saison. D'après Le Dauphiné, le jeune joueur souffre d'une rupture des ligaments croisés et de probables dommages au ménisque externe de son genou gauche. C'est une nouvelle énorme perte pour les Isérois après celle de Jean-Charles Orioli.