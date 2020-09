Le calendrier du Rugby Championship a rendu fou les joueurs néo-zélandais. En effet, cette compétition organisée à la hâte se tiendra en Australie et le dernier week-end de compétition est programmé le 12 décembre alors que la date finale devait être initialement le 6 décembre et la Nouvelle-Zélande avait aussi été envisagé comme pays hôte.

Un changement de lieu et de calendrier qui n'arrange pas les All Blacks qui sont soumis à un isolement de quatorze jours lors de leur retour au pays selon les règles sanitaires actuelles en Nouvelle-Zélande, en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs néo-zélandais seront donc privés de Noël en famille et ils n’ont pas caché leur colère face à cette situation.

Ils espéraient pouvoir compter sur un geste du gouvernement pour adoucir le protocole, comme c’est actuellement le cas en Europe pour les équipes sportives qui voyagent en Angleterre, à l’image du Stade toulousain à Exeter pour la demi-finale de Coupe d’Europe. La premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a coupé court à cette éventualité ce lundi : « Il y a d’autres personnes qui ne voudront pas être en quarantaine à Noël mais c’est la réalité de notre protocole. Les All Blacks attendent de nous qu’on les traite comme on traite les autres personnes. » Cela signifie qu’il n’y aura aucune négociation possible pour l’équipe néo-zélandaise.

En revanche, il n’est pas encore certain que les All Blacks ne puissent pas passer Noël en famille. En effet, Jacinda Ardern a entretenu l’espoir de l'assouplissement des règles pour certains voyages entre la Nouvelle-Zélande et les états australiens qui seraient peu touchés par l’épidémie d’ici la fin de l’année. Le Rugby Championship se jouera dans les états du New South Wales et du Queensland, loin du foyer de l’épidémie qui se situe dans l’état de Victoria.