Comme convenu, l'ensemble de la compétition se déroulera en Australie, plus précisément dans le Queensland pour la première journée puis en Nouvelle-Galles du Sud, du 7 novembre au 12 décembre prochain. Une annonce qui a toutefois suscité la colère et l'incompréhension de la fédération néo-zélandaise, laquelle avait clairement demandé à ce que le championnat se termine suffisamment tôt pour permettre à ses joueurs de rentrer au pays, d'observer l'isolement de 14 jours obligatoire, puis de profiter des fêtes de Noël en famille. Ce ne sera finalement pas possible, puisque les Blacks termineront leur parcours par leur deuxième match de Bledisloe Cup (duel Australie-Nouvelle-Zélande), et devront rester confinés en Nouvelle-Zélande au moins jusqu'au 26 décembre.

Samedi 7 Novembre 2020

Suncorp Stadium, Brisbane

Argentine - Afrique du Sud

Australie - Nouvelle-Zélande

Samedi 14 Novembre

Bankwest Stadium, Sydney

Nouvelle-Zélande - Argentine

Afrique du Sud - Australie

Samedi 21 Novembre

ANZ Stadium, Sydney

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Australie - Argentine

Samedi 28 Novembre

McDonald Jones Stadium, Newcastle

Argentine - Australie

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande

Samedi 5 Décembre

Bankwest Stadium, Sydney

Argentine - Nouvelle-Zélande

Australie - Afrique du Sud

Samedi 12 Décembre

ANZ Stadium, Sydney

Afrique du Sud - Argentine

Australie - Nouvelle-Zélande