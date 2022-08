Jacques Nienaber a annoncé les 34 Springboks qui se rendront en Australie. Sans surprise, le sélectionneur sud-africain reconduit une extrême majorité des soldats ayant bataillé face aux All Blacks. Grande curiosité de l'escouade sud-africaine, Cannan Moodie remplacera Kurt-Lee Arendse, suspendu. À dix-neuf ans, il est le seul novice dans le groupe, l'ailier est un grand espoir des Springboks.

Le groupe de l'Afrique du Sud :

Steven Kitshoff (DHL Stormers), Vincent Koch (Wasps), Frans Malherbe (DHL Stormers), Ox Nche (Cell C Sharks), Trevor Nyakane (Racing 92), Joseph Dweba (DHL Stormers), Malcolm Marx (Kubota Spears), Eben Etzebeth (Cell C Sharks), Lood de Jager (Wild Knights), Salmaan Moerat (DHL Stormers), Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz), Siya Kolisi (Cell C Sharks), Elrigh Louw (Vodacom Bulls), Kwagga Smith (Shizuoka Blue Revs), Jasper Wiese (Leicester Tigers), Duane Vermeulen (Ulster), Deon Fourie (DHL Stormers), Franco Mostert (Honda Heat), Faf de Klerk (Canon Eagles), Jaden Hendrikse (Cell C Sharks), Herschel Jantjies (DHL Stormers), Cobus Reinach (Montpellier), Elton Jantjies (NTT Docomo Red Hurricanes), Handre Pollard (Leicester Tigers), Lukhanyo Am (Cell C Sharks), Damian de Allende (Wild Knights), Andre Esterhuizen (Harlequins), Makazole Mapimpi (Cell C Sharks), Willie le Roux (Toyota Verblitz), Canan Moodie (Vodacom Bulls), Warrick Gelant (Racing 92), Damian Willemse (DHL Stormers), Jesse Kriel (Canon Eagles), Frans Steyn (Toyota Cheetahs)