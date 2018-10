Four Nations - Les All Blacks, rois du Sud

Avec ce 16ème titre depuis 1996, les Néo-Zélandais relèguent désormais les Australiens et les Sud-Africains encore plus loin (quatre titres pour les Australiens et trois pour les Sud-Africains. Mieux encore, depuis l'introduction de l'Argentine dans la compétition phare de l'hémisphère Sud en 2012, Steve Hansen et ses joueurs ont remporté le Rugby Championship à six reprises. Seule l'édition 2015 leur a échappé au profit de l'Australie. Une année particulière puisque c'était une saison de Coupe du monde et que les affrontements étaient en matchs secs et non en allers-retours. Les Blacks s'étaient alors déplacés en Australie pour une défaite 27-19. Un petit accroc largement compensé par le titre mondial décroché la même année.

Blacks et Boks ne se quittent plus

Cette année, seuls les Boks sont venus à bout des Néo-Zélandais (36-34 à Dunedin). Les Sud-Africains de Rassie Erasmus les ont ainsi privés d'un nouveau sans-faute dans la compétition après 2012, 2013, 2016 et 2017. Ils auraient même pu réaliser l'exploit de battre les rois de l'hémisphère Sud à deux reprises cette année sans l'incroyable retour de Kieran Read et ses coéquipiers, grâce notamment aux remplaçants, samedi à Pretoria (victoire 32-30 après avoir été menés de 17 points à la 60ème minute). Des performances saluées par Steve Hansen après la rencontre.

"Notre banc a eu l'impact escompté. Les remplaçants ont fait ce que nous leur avions demandé. Ils ont fourni l'énergie qu'il nous manquait, notamment un joueur comme Ardie Savea. Richie Mo'unga est rentré et a très bien joué, Patrick Tuipolotu aussi. Ils ont tous fait leur travail !" À moins d'un an du lancement de la prochaine Coupe du monde, les Néo-Zélandais font déjà figure de grandissimes favoris à leur propre succession. Sur leur route, ils croiseront pour leur entrée en matière au Japon, le 21 septembre prochain... l'Afrique du Sud !