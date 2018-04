Folau prend la parole

Pour rappel, Folau (29 ans, 32 sélections) avait posté un commentaire sur Instagram dans lequel il suggérait que le plan de Dieu pour les homosexuels était "L’enfer... sauf s'ils se repentent de leurs péchés et se tournent vers Dieu". Aujourd’hui, sur le site Players Voice, l’arrière australien a pris la parole "Seul Dieu peut juger les actes des individus. Je comprends que beaucoup de personnes sont en désaccord avec certaines de mes prises de paroles. C'est très bien. Dans la vie, vous êtes autorisé à être en désaccord."

La semaine dernière, il a rencontré Raelene Castle, présidente de la fédération australienne. Suite à cette rencontre, il n’a pas été poursuivi par sa fédération. Le joueur des Waratahs livre sa version des faits sur les propos tenus pendant la réunion : "Je leur ai dit que je n'avais jamais l'intention de blesser qui que ce soit avec le commentaire d'Instagram, mais que je ne pourrais jamais me dérober à ce que je suis, ni à ce que je crois". Il reste déçu par les propos tenus par Raelene Castle "J’ai été vraiment attristé par certaines paroles qui ont été dites lors de la conférence de presse. J'ai senti que Raelene déformait ma position et mes commentaires, et l'a fait pour apaiser les autres, ce qui est un problème dont je dois discuter avec elle et d'autres à Rugby Australia".

Accusé de ne plus vouloir jouer en sélection pour signer un contrat NRL, le joueur de 29 ans a fortement démenti : "Ce n'est simplement pas vrai. Il y a eu des offres de rugby du Royaume-Uni, d'Europe et du Japon qui sont bien au-dessus de tout ce que je pourrais gagner en Australie."

Dans tous les cas, le feuilleton Folau est loin d’être terminé...